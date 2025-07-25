В России за ночь сбили 105 БПЛА
Российские системы ПВО сбили 105 украинских беспилотников за ночь, сообщило Минобороны. Атаке подверглись девять российских регионов.
Больше всего БПЛА, по заявлению Минобороны, были сбиты над территорией Белгородской области — там уничтожили 26 беспилотников. 25 сбили над Брянской областью, 23 — над Ростовской, восемь — над Краснодарским краем. Пять БПЛА были уничтожены в Ставропольском крае. По три БПЛА уничтожили над Курской и Тамбовской областями. Два беспилотника ПВО сбили над территорией Воронежской области и один — над территорией Орловской области. Также были уничтожены девять беспилотников над Азовским морем.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров назвал другие данные. По его информации, над Невинномысском с 2:30 мск сбили 37 беспилотников. Он назвал это самой массированной атакой на регион. Погибших и пострадавших нет.
В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на вокзал в городе Тимашевске. Там пострадали двое человек. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что атаку отразили в восьми районах региона. Были повреждены несколько зданий. Никто не пострадал. В Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз, пострадавших также нет.