В центре Челябинска изменятся маршруты автобусов и троллейбусов

Для работ на тепловых сетях в центре Челябинска изменят маршруты восьми автобусов и двух троллейбусов, сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

С 22:00 27 июля до 6:00 4 августа закроют движение транспорта через перекресток Свердловского проспекта и улицы Сони Кривой, а также по улице Энгельса от проспекта Ленина до улицы Коммуны. Автобусы №35, 51, 58, 64, 78, 80, 128, КМ и троллейбусы №12 и 14 направят в объезд по проспекту Ленина, Свердловскому проспекту, улицам Коммуны и Труда.

Кроме того, обустроят временные остановочные пункты в районе улицы Курчатова, 24, Коммуны, 127 и на улице Энгельса, 51.

Виталина Ярховска