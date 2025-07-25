Директора «Трассы 74» оставили в СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о продлении срока содержания под стражей директора муниципального бюджетного учреждения «Автоспорткомплекс “Трасса 74”» Сергея Ефимова, обвиняемого в получении взятки. Он пробудет в СИЗО до 4 сентября, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Адвокаты Сергея Ефимова указали, что следствие не представило доказательств о потенциальном бегстве подзащитного, и просили учесть материалы, характеризующие его личность. Однако облсуд не стал смягчать меру пресечения и оставил постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска без изменений.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», директора «Трассы 74» задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области 4 февраля 2025 года. Его обвиняют в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Сергей Ефимов в 2022-2024 годах получил 4 млн руб. от заместителя руководителя ООО ПКФ «Глобус» за предоставление земельного участка для размещения завода по изготовлению асфальта. Изначально эта территория была передана муниципальному учреждению на основании безвозмездного пользования для создания автомобильных спортивных трасс по автоспринту, зимнему картингу и автокроссу.

Виталина Ярховска