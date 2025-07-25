На выходных в Екатеринбурге похолодает до +15°

В Екатеринбург на выходных придет похолодание — дневная температура опустится до +15°..+16°. Грозы в Свердловской области должны прекратиться в пятницу, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В пятницу циклон, центр которого находится над Зауральем и северным Казахстаном, будет усиливаться, влияя на погоду в Свердловской области. Из-за этого дождей больше всего ожидается в северных и западных районах, где может выпасть до 20-30 мм осадков, а днем 25 июля прогнозируется +20°..+25°, на севере и на крайнем юго-востоке до +14°..+19°. Грозы с севера области будут перемещаться в юго-западные районы и к вечеру прекратятся. В тылу циклона начнет поступать умеренно-холодная воздушная масса, охватывая территорию Приуралья. Хотя Свердловская область останется несколько в стороне от основного направления движения высотного холода, в выходные дни ожидается сплошная облачность и дневная температура на уровне +13°..+18°.

В Екатеринбурге пятничным днем установится температура +21°..+23°, облачно с прояснениями, кратковременные дожди, преимущественно во второй половине дня с вероятностью грозы в 20%, ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с. В субботу ночью похолодает до +12°, днем до +15°, в воскресенье ночью будет +12°, днем +16°. На следующей неделе воздух снова начнет прогреваться, благодаря этому к началу нового месяца, 1 августа, дневная температура достигнет +25°.

Напомним, жара на короткое время возвращалась в Свердловскую область в начале этой недели.

Ирина Пичурина