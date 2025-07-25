В Ярославле открылись логистические центры «Чижик» и «Апрель»

В индустриальном парке «Новоселки» в Ярославле открылись два крупных распределительных центра. Один из них будет обслуживать сеть магазинов «Чижик», а второй — аптечную сеть «Апрель». Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Распределительный центр «Чижик» построен ООО «Хсбрэндс Мистери Шопинг Энд Консалтинг» по заказу X5 Group. В проект вложено 2,4 млрд рублей, площадь комплекса составляет 13,4 тысячи квадратных метров. Центр введен в эксплуатацию во втором квартале 2025 года и уже обеспечивает поставки товаров в магазины сети.

Распределительный центр для аптечной сети «Апрель» построен ООО «Отрада». Инвестиции в первую очередь составили 1 млрд рублей, площадь объекта — 10 тыс. кв. м. Центр введен в эксплуатацию в июле 2025 года. Сейчас идет набор сотрудников.

К новым распределительным центрам были построены дороги. В правительстве сообщили, что развитие парка «Новоселки» будет продолжено. Выделено 124 гектара земли для размещения новых производств.

Антон Голицын