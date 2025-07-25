В восьми городах России ввели ограничения на работу аэропортов

Аэропорты восьми городов России — Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Ставрополя, Сочи и Тамбова — временно прекратили работу. Там ввели ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации.

Ограничения необходимы для безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве. До этого глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа введен план «Ковер» в связи с угрозой атаки БПЛА.