«Определенный круг»

Депутаты липецкого облсовета изменили бюджет, выделив 185 млн руб. премий чиновникам в качестве «поощрения региональных и муниципальных команд». Этот вопрос стал одним из поводов провести заседание парламента вне очереди в самом конце июля, когда депутаты обычно уже на каникулах. Вопросу о премиях не дали затеряться в повестке дня местные коммунисты. Фракции безуспешно пытались выяснить, кто входит в «команды» и за какие достижения премируют участников. Представители облправительства отказались раскрывать это. За развернувшейся дискуссией наблюдал корреспондент «Ъ-Черноземье» Юрий Голубь.

Липецкие парламентарии утверждали премии чиновникам на внеплановом заседании не полным составом

Фото: пресс-служба Липецкого облсовета

Вопроса об изменениях в бюджет ради премий в повестке заседания, заранее опубликованной на сайте липецкого облсовета, не было. Согласно документу, депутаты собрались вне очереди только для того, чтобы назначить мировых судей, утвердить дополнительные меры поддержки членов семей участников СВО, обсудить вопросы социального обслуживания жителей и «разное».

И.о. министра финансов Липецкой области Светлана Володина разбавила повестку законопроектом о корректировках в бюджет на 2025 год. Речь шла о распределении поступивших из федерального бюджета 259,2 млн руб. Госпожа Володина сообщила, что сравнительно небольшие части этой суммы будут направлены на лекарства для льготников (36,7 млн руб.), модернизацию инфраструктуры ОЭЗ «Липецк» (25,7 млн руб.), выплаты почетным донорам (4 млн руб.), обследование новорожденных (2,5 млн руб.). Вскользь она упомянула «грант за достигнутые Липецкой областью в 2024 году показатели социально-экономического развития», на который пришлась большая часть корректировок — 185 млн руб. На этот пункт обратил внимание член фракции КПРФ, первый секретарь липецкого горкома партии Николай Быковских, он попросил госпожу Володину уточнить, на какие цели пойдут средства гранта.

«На цели, которые установлены постановлением правительства РФ»,— ответила госпожа Володина и повторила полное название гранта.

Затем аналогичный уточняющий вопрос чиновнице задал уже другой член фракции КПРФ Сергей Токарев. И.о. регионального министра признала, что речь идет «о поощрении региональных и муниципальных команд в соответствии с постановлением правительства РФ».

«Кто входит в региональные команды, вы можете назвать?» — спросил господин Токарев. Госпожа Володина уклонилась от четкого ответа: «Это будет определено нормативно-правовым актом области в соответствии с постановлением правительства РФ». «А для аналогии: в прошлом году кто входил в региональную команду?» — настаивал коммунист. «Это информация, которая имеет определенный круг пользователей, Сергей Владимирович»,— завершила дискуссию и.о. министра.

Вице-спикер Владимир Богодухов, который вел заседание облсовета вместо председателя Владимира Серикова (он в этот день был в Москве на похоронах депутата Госдумы от региона Михаила Тарасенко), по регламенту предложил высказаться по поводу законопроекта и другим депутатам.

Но слово вновь взял член КПРФ Сергей Токарев:

«Желающих здесь не будет, потому что большинство соглашается с любыми предложениями от правительства. Назовите мне, пожалуйста, эти успехи. Бесконечные порывы на сетях водоснабжения, когда полгорода сидит без воды?

Лев-Толстовская больница, где до сих пор не могут закрыть крышу, где из-за дождей было утрачено оборудование? Или школа в Грязинском районе, которая была построена в 2023 году за 900 млн руб. и вся поплыла, потекла из-за дождей?»

Коммуниста попытались переубедить члены «Единой России» и представители облправительства. Депутат Татьяна Тинькова (ЕР) рассказала, что получивший «поощрение» в прошлом году глава Становлянского округа Дмитрий Семянников «все премиальные средства направил на СВО». «Я знаю, что такие решения принимают и на уровне всей команды Липецкой области,— сказала парламентарий.— Давайте не будем говорить, что тут какие-то “карманники”».

Вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов заверил, что «по росту заработных плат Липецкая область первая в ЦФО»: «Мы улучшили свои позиции и по качеству городской среды. И таких успехов у нашего региона очень много».

Господин Токарев в ответ порекомендовал господину Курбатову съездить в поселок Новоселкино вблизи Липецка «встретиться с людьми и послушать, как они на протяжении полугода регулярно сидят без электричества», а также посетить 15-й микрорайон областного центра, где «течет река из чистейшей водопроводной воды». «Если вы поговорите со старожилами Липецка, они скажут, что хуже, чем сейчас, в городе не было никогда. Вы можете составлять какие угодно отчеты. Но люди вас не поймут. Они видят 80%-ный износ коммунальных сетей, нехватку врачей и учителей, вымирание населения»,— заключил коммунист. Его последнее выступление другие парламентарии и представители облправительства оставили без комментариев, чтобы проголосовать за поправки в бюджет и перейти к вопросу о социальном обеспечении граждан.

Законопроект о корректировке бюджета, предусматривающий выплату 185 млн руб. премий чиновникам, был принят большинством голосов депутатов сразу в двух чтениях.

На региональную доплату к пенсии по потере кормильца членам семей участников СВО липецкие депутаты на той же сессии выделили 96 млн руб., сообщила со ссылкой на отсутствовавшего на заседании Владимира Серикова пресс-служба регионального парламента.