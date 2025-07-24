Трамп выразил соболезнования в связи со смертью «верного друга» Халка Хогана

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье актера и рестлера Халка Хогана. Господин Трамп написал, что ему будет «очень не хватать» артиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters Дональд Трамп

Фото: Kent Nishimura / Reuters

«Сегодня мы потеряли нашего верного друга "Халкстера". Он был истинным MAGA — сильным, выносливым, умным, с огромным сердцем <...> Он развлекал фанатов по всему миру и его культурное влияние было огромным»,— написал господин Трамп в Truth Social.

Халк Хоган умер сегодня в возрасте 71 года. По данным портала ТМZ, приехавшие в дом рестлера по вызову медики диагностировали у него остановку сердца.