Вучич выразил соболезнования России в связи с крушением Ан-24

Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования российскому народу и руководству страны после крушения самолета Ан-24 в Амурской области.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«От своего имени и имени граждан Сербии выражаю искренние соболезнования семьям погибших, президенту России (Владимиру Путину) и всему российскому народу, — написал он в соцсети Х. — В эти минуты неописуемого горя мы мыслями с вами. Пусть покоятся с миром».

Самолет Ан-24 Хабаровск—Благовещенск—Тында авиакомпании «Ангара» пропал с радаров в Амурской области около 13:00 по местному времени. Позже спасатели нашли горящие обломки самолета 15 км от аэропорта Тынды на склоне горы. Погибли 48 человек. Соболезнования направили лидеры Азербайджана, Армении, Китая, Белоруссии, Казахстана, Египта, МИД Турции и посольство Великобритании.