В Смольном показали ход работ по ремонту Фонарного моста через Мойку

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга продолжаются работы по реконструкции Фонарного моста через реки Мойку. В четверг, 24 июля, дорожники приступили к снятию старого покрытия. Ход работ показали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

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Как пояснили в КРТИ, переправа была построена в 1973 году, и за прошедшие годы на мосту накопился ряд дефектов, мешающих его нормальной эксплуатации. В рамках ремонта планируется обновить устои переправы, заменить гидроизоляцию пролетного строения, обустроить герметичный деформационный шов и новую конструкцию дорожной одежды. Проезжую часть оснастят ограждением, соответствующим современным требованиям безопасности.

Помимо этого, предполагается восстановить защитный слой бетона пролетного строения. Все металлические элементы должны получить новую антикоррозионную защиту. Также будут обновлены металлические детали — карнизы, перильное ограждение и фонари.

Ремонтные работы на Фонарном мосту планируется завершить осенью этого года, уточнили в комитете.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в КРТИ показали итоги дорожных работ на Боровой улице и Боровом мосту, где площадь укладки нового асфальтобетонного покрытия составила более 13 тыс. кв. м.

Андрей Цедрик