В КРТИ показали итоги дорожных работ на Боровой улице и Боровом мосту

В Центральном районе Петербурга завершились дорожные работы на Боровой улице. Площадь укладки нового асфальтобетонного покрытия в этой локации составила более 13 тыс. кв. м. Итоги работ продемонстрировали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: КРТИ Фото: КРТИ Фото: КРТИ Фото: КРТИ Следующая фотография 1 / 4 Фото: КРТИ Фото: КРТИ Фото: КРТИ Фото: КРТИ

Как уточнили в КРТИ, в процессе комплексного ремонта на участке от Разъезжей улицы до набережной Обводного канала было полностью обновлено дорожное полотно, отремонтированы тротуары, люки колодцев, а также нанесена разметка термопластиком. В настоящий момент на объекте завершают восстановление благоустройства.

Кроме этого, дорожники обновили покрытие на Боровом мосту. Там уложили 527 кв. м покрытия на проезжей части и 205 кв. м — на тротуарах. Ремонт проводился поэтапно, что позволило минимизировать неудобства для автомобилистов, уточнили в комитете Смольного.

В ближайшее время в Центральном районе дорожники планируют приступить к ремонту проспекта Чернышевского, а также Шпалерной улицы и Перекупного переулка.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что ремонтные работы на Боровой улице и одноименном мосту через Обводный канал стартовали в конце июня. Они проводились в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Андрей Цедрик