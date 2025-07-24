Либерал дьявола

Идеология сатанизма («Международное движение сатанизма» признано экстремистским и запрещено в РФ) была запрещена, поскольку в том числе противоречит цивилизационным ценностям России. К такому выводу пришли участники Экспертного института социальных исследований на круглом столе, который прошел 24 июля. Однако помимо откровенной дьявольщины культурному коду угрожают и менее маргинальные движения, например либерализм, предупредили они.

По словам политолога Владимира Шаповалова, православная вера исторически была «значимым фактором осознания нашей идентичности», а также базисом в борьбе за «собственную уникальность». «Защита от нападок Запада» долгое время осуществлялась именно на религиозных началах, напомнил эксперт: «Русские шли в бой со словами: "За веру, царя и Отечество!"». На государственном уровне с религиозностью связаны закрепленные президентским указом традиционные духовно-нравственные ценности, добавил политолог Александр Асафов.

ВЦИОМ фиксирует рост интереса к религии в целом и к православию в частности, рассказала эксперт центра Мария Григорьева.

В 2024 году доля граждан, назвавших себя верующими, возросла до 83% против 76% в 2021-м. Но «радужно воспринимать эти цифры» не стоит, поскольку в восприятии религии у россиян доминирует «символический компонент», оговорилась госпожа Григорьева.

Граждане носят религиозные символы (46%), блюдут заповеди (45%) и отмечают религиозные праздники (43%), но вот практики-индикаторы воцерковленности (таинства, работа в храме, соблюдение постов) «по-прежнему распространены очень редко»: регулярно молятся или ходят в храм только 24% и 11% респондентов соответственно. «Религиозность находится если не в зачаточном состоянии, то это некий плацдарм для того, чтобы воспитывать поколения в этом русле»,— заключила социолог.

В этом свете борьба властей с противоречащими православию проявлениями отвечает текущим цивилизационным вызовам, считают эксперты. Напомним, 23 июля Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал экстремистским «Международное движение сатанизма» и запретил его деятельность на территории РФ. По данным надзорного ведомства, его участники публично призывают к экстремизму, а также к уничтожению, повреждению и осквернению православных храмов, часовен, поклонных крестов и других религиозных атрибутов.

По мнению Владимира Шаповалова, речь идет не столько об «административных мерах» воздействия, сколько о «правовой рамке», значимой с точки зрения того, что «должно быть и может быть». Деструктивная идеология по целому ряду причин бывает привлекательна для молодых людей, добавил Александр Асафов, потому «мы обязаны защищать себя той самой правовой рамкой».

Наконец, существуют и другие «опасные, токсичные и преступные идеологии», в том числе либерализм, предостерег философ Александр Дугин.

Остановить «броские» экстремистские течения — очевидная задача, но, когда люди говорят: «Мы боремся за свободу, хотим раскрепостить вас, раскрыть внутренний потенциал, освободить от патриархата во имя вашего совершенства» — это «гораздо более сложно», заявил он. «Внутри нашего общества живет система взглядов, которая вообще несопоставима с представлением о России, православии, с нашим народом,— констатировал господин Дугин.— С этим надо что-то делать, потому что либерализм токсичнее, опаснее и вреднее».

Григорий Лейба