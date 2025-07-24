В Дагестане организована доследственная проверка по факту гибели ребенка
Следователями СК России организована доследственная проверка по факту гибели ребенка в Хасавюрте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Дагестан.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
По информации следствия, 24 июля 2025 года в Хасавюрте, в частном домовладении, в бассейне утонула девочка 2021 г.р. По данному факту Хасавюртовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.