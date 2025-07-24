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В Дагестане организована доследственная проверка по факту гибели ребенка

Следователями СК России организована доследственная проверка по факту гибели ребенка в Хасавюрте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Дагестан.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации следствия, 24 июля 2025 года в Хасавюрте, в частном домовладении, в бассейне утонула девочка 2021 г.р. По данному факту Хасавюртовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Дагестан организована процессуальная проверка, направленная на выяснение причин и обстоятельств произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Валентина Любашенко

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