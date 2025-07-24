Резонансное дело об убийстве жителя Джанкоя в Евпатории передали в особый отдел

Уголовное дело по факту убийства жителя Джанкоя, произошедшего в Евпатории, передано в производство управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и Севастополю. Решение принято руководителем ведомства Владимиром Терентьевым в связи с повышенным общественным вниманием к инциденту, сообщает пресс-служба крымского следкома.

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Как уточняют в ведомстве, конфликт, приведший к преступлению, произошел между двумя жителями региона и носил бытовой характер. Оба участника инцидента являются гражданами Российской Федерации.

Следственные органы призвали воздерживаться от распространения недостоверной информации и ориентироваться исключительно на официальные сообщения. В рамках расследования будет дана правовая оценка не только обстоятельствам самого преступления, но и событиям, предшествовавшим ему.

Кроме того, Следственный комитет совместно с профильными структурами проведет мониторинг высказываний в социальных сетях, касающихся произошедшего, на предмет клеветы, экстремистских заявлений и попыток разжигания межнациональной розни. Ход расследования находится на личном контроле главы ведомства.

Ранее было установлено, что на улице Фрунзе в Евпатории 33-летний житель Джанкоя, приехавший на отдых, сделал замечание нетрезвому юноше по поводу его внешнего вида. На что молодой человек отреагировал агрессивно и нанес незнакомцу имевшимся при себе ножом один удар в область сердца. Потерпевший скончался в реанимации. Юношу заключили под стражу.

Вячеслав Рыжков