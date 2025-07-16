Возвращение блудного сына: Вендел вернулся в расположение «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Вендел с третьей попытки вернулся из Бразилии в Петербург, сообщает «Спорт-Экспресс». Этим летом хавбек должен был перейти в бразильский «Ботафого», однако трансфер сорвался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

«Прилетел»,— лаконично заявил председатель правления сине-бело-голубых Александр Медведев. Оштрафуют ли игрока за опоздание пока не говорится.

Контракт 27-летнего Вендела рассчитан до конца сезона 2027/2028 с возможностью продления. Один из ключевых полузащитников команды Сергея Семака неоднократно признавался, что хотел бы вернуться на родину.

В сезоне 2024/25 бразильский футболист провел 22 матча в РПЛ, забил один мяч и отдал десять результативных передач. Стоимость хавбека, согласно оценке портала Transfermarkt, составляет 18 млн евро.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что «Зенит» стал самой посещаемой командой РПЛ в сезоне 2024/25. На матчи команды в среднем ходили 35,6 тыс. зрителей.

Андрей Маркелов