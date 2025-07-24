Минюст США ведет расследование против UnitedHealth Group

Страховая компания UnitedHealth Group подтвердила, что Министерство юстиции США ведет расследование ее деятельности. Согласно заявлению, страховщик сотрудничает со следствием, но не считает себя виновным в каких-либо нарушениях американского законодательства.

Еще в мае этого года The Wall Street Journal сообщила о том, что Министерство юстиции подозревает компанию в мошенничестве при работе с государственной программой медицинского обслуживания населения Medicare. UnitedHealth обвиняют в том, что она подкупала врачей и медсестер, чтобы те ставили больным нужные компании диагнозы, которые увеличивают размеры получаемых ею выплат из федеральной программы страхования.

Сама компания тогда заявила, что ничего не знает о расследовании, но готова сотрудничать с властями, и что полностью придерживается закона в рамках работы с Medicare. Однако накануне этого заявления глава правления UnitedHealth Эндрю Витти неожиданно объявил о своей отставке «по личным причинам».

На фоне сегодняшнего заявления акции компании просели в цене более чем на 4%. С начала года капитализация страховщика снизилась на 44,6%.

Кирилл Сарханянц