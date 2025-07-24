Минниханов выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Приамурье
Раис Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму соболезнования губернатору Амурской области Василию Орлову в связи с крушением самолета Ан-24 под Тындой. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.
В обращении Рустам Минниханов подчеркнул, что татарстанцы разделяют боль утраты с родными и близкими погибших, и попросил передать им слова сочувствия и поддержки.
«Разделяем с родными и близкими погибших боль невосполнимой потери, просим передать им слова сочувствия и поддержки. Скорбим вместе с жителями Приамурья», — написал Рустам Минниханов в телеграмме.
24 июля в районе аэропорта города Тынды произошло крушение пассажирского самолета Ан-24. На борту находились 43 пассажира, среди которых было 5 детей, а также 6 членов экипажа. Все они погибли в результате происшествия.