Минниханов выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Приамурье

Раис Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму соболезнования губернатору Амурской области Василию Орлову в связи с крушением самолета Ан-24 под Тындой. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана.

В обращении Рустам Минниханов подчеркнул, что татарстанцы разделяют боль утраты с родными и близкими погибших, и попросил передать им слова сочувствия и поддержки.

«Разделяем с родными и близкими погибших боль невосполнимой потери, просим передать им слова сочувствия и поддержки. Скорбим вместе с жителями Приамурья», — написал Рустам Минниханов в телеграмме.

24 июля в районе аэропорта города Тынды произошло крушение пассажирского самолета Ан-24. На борту находились 43 пассажира, среди которых было 5 детей, а также 6 членов экипажа. Все они погибли в результате происшествия.

Влас Северин