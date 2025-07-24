Двое подростков получили ранения из пневматики на улице Лени Голикова

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по факту хулиганства с использованием предметов, применяемых в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Инцидент со стрельбой из пневматического пистолета в двух несовершеннолетних произошел вечером 22 июля на улице Лени Голикова в Кировском районе города, сообщили в региональном ГСУ СК России.

Было установлено, что молодой человек применил пневматику в отношении парня и девушки. Пострадавшим пришлось оказывать первую медицинскую помощь, их госпитализация не потребовалась, отметили в СКР.

Стрелявшего задержали и предъявили обвинение. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Ход и результаты расследования по уголовному делу контролирует прокуратура, уточнили в надзорном ведомстве. Возможные причины конфликта выясняются.

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Жанна Усаченко