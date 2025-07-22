После инцидента с перцовым баллончиком в ЦПКиО на Елагином возбудили дело

Распылившая газ из перцового баллончика посетительница парка на Елагином острове стала фигуранткой уголовного дела. Его возбудили по статье о хулиганстве с применением предметов, используемых в качестве оружия, сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

По информации следствия, 20 июля во время фестиваля уличных театров ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове женщина распылила газ из перцового баллончика в сторону зрителей. В результате инцидента пострадала женщина с двумя детьми, они получили ожоги глаз.

Полиции о произошедшем сообщил охранник парка. На месте правоохранители установили, что женщина распылила газ из баллончика из-за конфликта с другой зрительницей. Тогда фигурантку привлекли в административной ответственности за мелкое хулиганство.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что распыливший баллончик в глухонемых петербуржец стал фигурантом уголовного дела.

Татьяна Титаева