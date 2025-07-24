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Блогеру Лерчек продлили домашний арест до августа

Троицкий районный суд Москвы продлил на месяц домашний арест блогеру Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом сообщила пресс-служба судов столицы. Фигурантку обвиняют в выводе денег из России.

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек)

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек)

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек)

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Дело против госпожи Чекалиной и ее мужа Артема возбудили в октябре прошлого года. Следствие считает, что в 2021–2022 годах супруги по вывели более 250 млн руб. на счет фирмы в ОАЭ. Средства были получены за продажу фитнес-курса «Идеальное тело». При этом обвиняемые не сообщили ФНС, что открыли иностранный счет. Сама транзакция прошла по подложным документам и была оформлена как покупка информационного продукта.

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Блогеры также проходили по делу о неуплате налогов и легализации 280 млн руб. В декабре 2023 года Лерчек погасила долг на 505 млн руб., после чего оба дела прекратили. В ноябре 2024 года к супругам Чекалиным подали иск о защите прав потребителей на 2 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Идеальное дело за "Идеальное тело"».

Никита Черненко

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