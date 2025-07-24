Александру Усику назначили обязательный бой для защиты титула WBO

Абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе украинец Александр Усик должен будет провести бой против новозеландского претендента Джозефа Паркера, чтобы сохранить титул Всемирной боксерской организации (WBO). Об этом сообщила пресс-служба организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Усик

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Александр Усик

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

WBO дала боксерам 30 дней на проведение переговоров. В случае отказа Александра Усика от боя, он лишится статуса абсолютного чемпиона мира, который вернул на прошлой неделе, нокаутировав британца Даниэля Дюбуа, владевшего поясом Международной боксерской федерации (IBF).

Джозефу Паркеру 33 года, на его счету 36 побед (24 нокаутом) и 3 поражения в профессиональном боксе. У Александра Усика 24 победы (15 нокаутом).

Арнольд Кабанов