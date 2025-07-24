В Сочи подполковника полиции осудили на 13 лет за коррупцию

Центральный районный суд города Сочи признал подполковника полиции Леонида Шулику виновным в совершении особо крупного мошенничества, получении особо крупной взятки, а также в превышении полномочий, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Подсудимому, который занимал должность заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УВД города Сочи, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в колонии строгого режима, с выплатой штрафа в размере 60 млн руб., сообщает прокуратура края.

Судом установлено, что с мая по август 2023 года Леонид Шулика получил от предпринимателя частями денежные средства на общую сумму 6 млн руб. за отказ от проведения проверок в коммерческой структуре. С ноября по май 2024 года подсудимый, зная о незаконной деятельности его знакомых предпринимателей, которые занимались самовольным строительством, не принимал мер к пресечению противоправных действий.

В марте 2020 года Леонид Шулика пообещал гражданину повлиять на проведение процессуальной проверки, хотя возможности для этого у полицейского не было. За свои услуги он получил 200 тыс. руб. В апреле 2016 года сотрудник МВД пообещал местной жительнице помочь оформить в аренду земельный участок. Свои обещания Леонид Шулика не выполнил, полученные 800 тыс. руб. похитил.

В ходе следствия денежные средства и имущество господина Шулики были арестованы. Суд обратил деньги и имущество в пользу государства.

Анна Перова, Краснодар