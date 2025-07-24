Военнослужащий из Ставрополья погиб в ходе спецоперации

Военнослужащий Артем Дмитриенко из Апанасенковского округа Ставропольского края погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава муниципального образования Денис Климов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края Фото: пресс-служба правительства Ставропольского края

«Артем Евгеньевич отдал свою жизнь, защищая нашу Родину, ее будущее и мирное небо над головой. Его мужество, стойкость и преданность долгу навсегда останутся в памяти всех, кто его знал», — написал господин Климов.

По словам главы округа, Апанасенковский район скорбит о потере военнослужащего.

Валентина Любашенко