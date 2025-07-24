Возвращенческое расслоение

Это лето очень отчетливо продемонстрировало сложность и неоднородность запущенного по инициативе министра спорта РФ Михаила Дегтярева процесса возвращения России в мировое спортивное движение. “Ъ” разделил отвечающие за разные виды федерации на три группы — в зависимости от степени успешности их реинтеграции, прежде всего, в международные соревнования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские сборные по водным видам спорта допущены на чемпионат мира. На фото: синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали в четверг в Сингапуре бронзовые медали в соревновании дуэтов в произвольной программе

Фото: Lee Jin-man / AP Российские сборные по водным видам спорта допущены на чемпионат мира. На фото: синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай завоевали в четверг в Сингапуре бронзовые медали в соревновании дуэтов в произвольной программе

Фото: Lee Jin-man / AP

Уважение к рейтингам, ранжирующим федерации и помогающим оценить их эффективность, следует, видимо, уже признать одной из наиболее заметных черт Михаила Дегтярева, функционера, который по ходу 2024 года возглавил обе ключевые структуры в отечественной спортивной отрасли: сначала — Министерство спорта страны, а затем — Олимпийский комитет России. В планах их как минимум уже два. На этой неделе Минспорт сообщил о запуске медиарейтинга федераций, в котором они будут занимать места согласно активности, прежде всего, в социальных сетях и мессенджерах. А еще раньше, в мае, была анонсирована другая, видимо, еще более важная классификация. В ней будет учитываться эффективность федераций в сфере «международного сотрудничества». По сути, речь идет о четкости и энергичности следования ими объявленной Михаилом Дегтяревым стратегии на реинтеграцию в мировое спортивное сообщество после долгого периода полной или частичной изоляции, связанной как с санкциями, наложенными на большинство элементов сегмента после начала специальной военной операции на Украине, так и нежеланием многих руководителей выполнять критерии для приобретения нейтрального статуса. Прежний подход привел к тому, что отечественное участие в прошлогодней летней Олимпиаде в Париже вышло почти символическим: российская делегация состояла из 15 спортсменов.

Предполагалось, что пилотный рейтинг должен появиться уже в первой половине лета. Однако он так до сих пор и не опубликован.

Впрочем, в этом, возможно, нет ничего странного, учитывая особенно выпукло продемонстрированную именно в последние недели сложность, неоднородность и даже некую причудливость процесса реинтеграции. В разных видах и спортивных блоках происходят часто радикально отличающиеся по окраске друг от друга события. Одни означают уже практически состоявшееся возвращение россиян на элитный уровень, пусть с рядом неизбежных ограничений в виде запрета на использование национальной символики, необходимости проходить «фильтрацию» перед получением нейтрального статуса, регламентирования экипировки и поведения на соревнованиях. Другие намекают на то, что курирующая вид международная федерация намерена сохранять для российских партнеров режим полной изоляции, отказываясь следовать примеру коллег и даже рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК). А он уже неоднократно призывал все-таки обеспечить угодившим под санкции спортсменам возможность выступать на элитном уровне. Так что с новостями о российских медалях на проходящих сейчас в Сингапуре и Будапеште чемпионатах мира по водным видам и фехтованию, на которых сборные страны бьются за них уже в предельно близких к сильнейшим составах, соседствуют новости о том, как Международная федерация санного спорта заранее отказывает представителям России в праве участвовать в февральской зимней Олимпиаде в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Пока официального рейтинга нет, “Ъ” решил составить свой, чуточку упрощенный. В нем все федерации разбиты на три группы в зависимости от того, насколько успешно они реинтегрируются в международную спортивную жизнь. А базой для зачисления в ту или иную нишу являлся в первую очередь самый очевидный и доступный среди показателей — уровень вовлеченности в турниры или матчи различного ранга.

При этом некуда было деться от некоторых оговорок.

Скажем, насчет игровых видов, в которых — в том числе из-за по-прежнему жесткой позиции МОК — официальные соревнования для России пока фактически исключены, какие усилия ни предпринимай.

Но Российский футбольный союз и Всероссийская федерация волейбола точно заслуживают поощрения за регулярность товарищеских и полутоварищеских, с налетом официальности, матчей сборных и клубов.

Следующая оговорка актуальна для видов зимних. Курирующие их структуры проявляют феноменальное единодушие в вопросе допуска россиян, отчего-то по-прежнему твердо отказывая в нем. Но Международный союз конькобежцев и Международная федерация ски-альпинизма немножко выпали из коллектива, санкционировав их участие, хоть и чрезвычайно лимитированное, в итальянской Олимпиаде. И это уже что-то наподобие прорыва.

Наконец, еще одна оговорка касается «стартовых позиций» федераций. А они отличались. В некоторых к санкциям против российского спорта всегда относились со скепсисом, в некоторых и до 2022 года применяли их при любом удобном случае — к примеру, допинговом. Но этот нюанс уже чересчур трудно встроить в классификацию.

Алексей Доспехов, Афсати Джусойти, Роман Левищев