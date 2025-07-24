Воронежская область вошла в топ-10 по объему коммерческой недвижимости в ЖК

В топ-10 регионов по объему предложения коммерческой недвижимости в ЖК в 2025 году пятую строчку рейтинга заняла Воронежская область, где было зафиксировано 116 таких объектов, определили специалисты «Авито недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На первом месте оказался Санкт-Петербург (415 объектов), замыкает десятку лидеров Пермский край (52 объекта). При этом по высоте стоимости коммерческой недвижимости в ЖК комфорт-класса Воронежская область оказалась на девятой строчке в рейтинге (172,5 тыс. руб. за 1 кв. м). За последний год цена в регионе снизилась на 2%. Самая дорогая коммерческая недвижимость зафиксирована в Москве (400 тыс. руб. за 1 кв. м), самая низкая стоимость среди лидеров — в Ростове-на-Дону (156,3 тыс. руб. за 1 кв. м).

В первом квартале 2025 года предложение в России в сегменте продажи коммерческих площадей на первых этажах жилых зданий выросло на 8% год к году (с 1 466 до 1 584 объектов), в сегменте аренды — на 7% (с 681 до 728 объектов). Наибольшую долю в структуре предложения занимали объекты площадью от 21 до 90 кв. м (936 объектов — в продаже, 356 — в аренде).

По стоимости аренды Воронежская область также попала в число самых доступных регионов — в среднем в регионе она составляет чуть больше 1 тыс. руб. за 1 кв. м. Более дешевые варианты аналитики зафиксировали только в Ленинградской области (1 тыс. руб.). При этом в Санкт-Петербурге отмечается самая высокая цена (2,7 тыс. руб.).

В середине июля специалисты «Авито недвижимость» подсчитали, что предложение на воронежском рынке первичного жилья в многоквартирных домах в июне выросло на 10% год к году.

Ульяна Ларионова