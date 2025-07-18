Предложение квартир в воронежских новостройках выросло на 10% за год

Предложение на воронежском рынке первичного жилья в многоквартирных домах в июне выросло на 10% год к году, определили специалисты «Авито недвижимость».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Выбор однокомнатных квартир в городе увеличился на 4%, двухкомнатных — на 6%. При этом цены на квартиры в новостройках снизились по сравнению с маем 2025 года на 0,4%. Средняя стоимость такого жилья составила 6,8 млн руб. или 134 тыс. за 1 кв. м.

«Потенциальные покупатели новостроек стали просматривать меньше вариантов в процессе поиска. Драйвером спроса обычно выступает ипотека, а при отсутствии льготной программы покупатель сужает диапазон приемлемой стоимости квартиры для сохранения комфортного ипотечного платежа»,— объяснил тенденцию управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито недвижимости» Дмитрий Алексеев.

При этом, по его словам, изменилась и динамика звонков в период активного поиска. «Если раньше покупатели тщательно выбирали из большего ассортимента, прежде чем позвонить, то сейчас, когда выбор альтернатив стал меньше, а застройщики более открыты к индивидуальным условиям и дисконтам, потенциальные клиенты начали активнее общаться. Также следует отметить заметный интерес пользователей из других регионов: средневзвешенная доля таких покупателей за последние полтора года составила 27%»,— отметил эксперт.

Воронеж на ряду с Краснодаром по итогам июня стал лидером по количеству доступных для приобретения квартир — на эти города приходится по 7% от всех предложений страны. Также в группе лидеров Екатеринбург (6%), Москва и Тюмень (по 5%).

По данным на 1 мая, объем средств на счетах эскроу в Черноземье достиг 394,5 млрд руб., увеличившись за апрель на 1,7%.

Юрий Голубь