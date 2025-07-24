Девушка-зацепер пыталась доехать до Москвы между вагонами скоростного поезда

На Московском вокзале с высокоскоростного поезда сообщением Санкт-Петербург — Москва сняли девушку-зацепера, которая намеревалась добраться до столицы, зацепившись между вагонами. Правонарушительницу заметили во время отправления поезда, сообщили в управлении транспортной полиции по Северо-Западу.

Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы ведомства выдвинулись к пассажирскому составу и в ходе проверки выявили 19-летнюю петербурженку. Поезд пришлось останавливать. Любительницу экстремальной езды препроводили в дежурную часть транспортной полиции.

С гражданкой провели профилактическую беседу и составили в отношении нее два административных протокола по ч. 1 ст. 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте) и по ст. 11.15.1 КоАП РФ (нарушения в области транспортной безопасности).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сотрудники правопорядка поймали в Петербурге 14-летнего подростка, который в прыжке пытался зацепиться за хвостовую часть высокоскоростного поезда на станции Славянка.

Андрей Цедрик