Полицейские в Славянке сняли юного зацепера с поезда во время прыжка

Сотрудники правопорядка поймали 14-летнего подростка, который в прыжке пытался зацепиться за хвостовую часть высокоскоростного поезда, сообщает пресс-служба транспортной полиции СЗФО. По словам школьника, он планировал сделать опасный трюк.

Инцидент случился во время остановки состава на станции «Славянка». В полицию немедленно вызвали одного из родителей несовершеннолетного. С ними провели профилактическую беседу и напомнили об опасности «зацепинга».

Следом правоохранители выявили в сети Интернет ролик, где тот же самый молодой человек перемещается аналогичным способом на электричке. В итоге на отца школьника составили административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что двоих юных зацеперов сняли с хвоста электрички «Санкт-Петербург — Васкелово». С нарушителями также провели беседы о последствиях подобного способа передвижения.

Андрей Маркелов