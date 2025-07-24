Курс евро ЦБ превысил 93 руб. впервые с 7 июля

Банк России установил официальный курс доллара США 25 июля на уровне 78,8 руб., евро — 93,3 руб. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Сегодня доллар торговался по 78,4 руб., евро — 91,8 руб. Таким образом, доллар подорожал на 41,46 коп., евро — на 1,55 руб. В прошлый раз курс евро поднимался выше 93 руб. более двух недель назад — 7 июля.

Рубль растет с начала 2025 года. ЦБ называет основной причиной жесткую кредитно-денежную политику.

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