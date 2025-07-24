«Проблема существует с незапамятных времен»

«Международное движение сатанизма» отныне запрещено в России. Соответствующее решение принял накануне Верховный суд. Как сообщают информационные агентства, на рассмотрение иска Генеральной прокуратуры в закрытом режиме ушло два дня. Журналистов допустили только на оглашение итогового акта. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что в группе риска теперь окажутся многие лояльные неформалы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Верховный суд признал «международное движение сатанизма» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Решение подлежит немедленному исполнению, однако может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение месяца. Судя по всему, ничего подобного не случится по той простой причине, что обжаловать некому. В суде представителей ответчика не было. И вообще считается, что такого движения юридически не существует. Как бы то ни было, согласно вердикту российской Фемиды, под запрет подпадают различные секты, которые проводят соответствующие обряды, в том числе угрожающие жизни и здоровью граждан, назовем это так. Списки приводятся. Кто хочет, может дополнительно ознакомиться с ними самостоятельно.

В целом решение абсолютно верное — тоталитарные секты необходимо запрещать повсеместно и деятельность их пресекать со всей решительностью и беспощадностью. Логично спросить: почему это нельзя было сделать раньше? Проблема существует, как известно, с незапамятных времен. Почему так долго ждали? И не с политической ли конъюнктурой это связано? Будем надеяться, что нет. Тем не менее в очередной раз возникает один и тот же вопрос: могут ли в результате всех этих действий пострадать невинные или, хуже того, абсолютно правильные и даже патриотически настроенные граждане Российской Федерации?

Как отмечает известный специалист по сектам, профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин, в группе риска, судя по всему, оказываются носители схожей атрибутики: браслетов, одежды с черепами, татуировок и так далее и тому подобное. Одним словом, всего того, что, например, любят эксплуатировать рокеры, байкеры, а также металлисты и представители различных молодежных течений.

Как было сказано выше, большинство из них российской власти более чем лояльны, активно ее поддерживают и даже порой помогают бороться против различных чуждых и вредных элементов.

Дело в том, что секты свои обряды тщательно маскируют, а вот неформалы, даже самые безобидные, все это наглядно демонстрируют. В этом и есть смысл всего этого. Иной скажет: добро пожаловать в СССР, в очередной раз. Тогда, в недалеком прошлом, любой нестандартный внешний вид мог стать причиной привода в милицию с перспективой дальнейших неприятностей. Вывод очень простой: не хочешь проблем — не выделяйся, будь как все. Почему бы не ездить на мотоцикле в традиционной одежде? Дальше понятно.

Однако в любом случае ждем официальных разъяснений, поскольку закон таковых на сегодня не предоставляет. Может быть, и риска никакого нет, и простым законопослушным гражданам РФ решительно ничего не грозит.

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Дмитрий Дризе