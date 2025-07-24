Расходы бюджета Краснодара впервые превысили 100 млрд рублей

В Краснодаре состоялось заключительное заседание городской думы седьмого созыва, в ходе которого депутаты утвердили корректировки бюджета на 2025–2027 годы. По словам директора департамента финансов администрации Краснодара Александра Чулкова, совокупные расходы бюджета города впервые в его истории превысили 100 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил председатель профильного комитета Вадим Дьяченко, объем доходов бюджета увеличен на 1,8 млрд руб., в том числе за счет безвозмездных поступлений из краевого бюджета в размере 1,1 млрд руб., а также роста собственных доходов на 732 млн руб. Уточненные параметры предусматривают направление дополнительных средств, в частности, на выкуп зданий детских садов на улицах Воронежской и Зеленоградской, а также на повышение фонда оплаты труда работников муниципальной системы образования — на эти цели департаменту образования выделено 244 млн руб.

Дополнительное финансирование в объеме 246 млн руб. получит и департамент транспорта, средства будут направлены на озеленение, проектно-сметную документацию, строительство и ремонт улично-дорожной сети. На 2026 год доходы и расходы бюджета также увеличены на 110 млн руб., преимущественно за счет трансфертов.

Вячеслав Рыжков