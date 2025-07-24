Восстановительные работы продолжаются на Городецком шлюзе

Восстановительные работы после аварии на Городецком шлюзе продолжаются в Нижегородской области. Росморречфлот в своем Telegram-канале опубликовал фото с места работ.

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Там добавили, что движение судов в Волжском бассейне на реке Волге от 852 км до 853 км официально запрещено с 22 по 26 июля 2025 года включительно. Соответствующее распоряжение Росморречфлот издал в соответствии с Кодексом Внутреннего водного транспорта РФ.

Как писал «Ъ-Приволжье», 22 июля произошло обрушение части оголовка разделительной стенки камер шлюза. Из-за этого нарушилась герметичность камеры шлюза №15, и ее затопило. По данным Минтранса РФ, восстановительные работы должны завершить 26 июля. С 23 по 25 июля через узел планировалось провести 14 пассажирских судов. Все они изменили направление движения. Из грузового транспорта на ожидании шлюзования находится 57 судов с общим грузом свыше 100 тыс. т.

Галина Шамберина