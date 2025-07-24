Президент Абхазии сообщил о нарушении воздушного пространства страны дронами

Президент Абхазии Бадра Гунба сообщил, что некоторые из беспилотников, атаковавших российскую территорию в ночь на 24 июля, нарушали воздушное пространство республики. На совещании с Совбезом господин Гунба поручил усилить совместную работу с российскими пограничными войсками и управлениями ФСБ.

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Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бадра Гунба

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«(Президент.— “Ъ”) поручил министерству обороны и Службе государственной безопасности Абхазии усилить взаимодействие с пограничным управлением ФСБ России в Абхазии и 7-ой военной базой министерства обороны Российской Федерации по предотвращению подобных ситуации»,— сказано в Telegram-канале пресс-службы президента.

Ближайший к Абхазии регион, подвергшийся ударам БПЛА сегодня ночью, — это Сочи. Атака продлилась с 20:40 мск 23 июля до 01:40 мск 24 июля. Средства ПВО уничтожили семь дронов в небе над Краснодарским краем. Пострадали 11 человек, в том числе сотрудник ДПС.