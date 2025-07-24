Курские власти ищут инвесторов для ремонта здания Центрального рынка

Власти Курской области ищут инвесторов для модернизации старого здания Центрального рынка. Они обратились за помощью в Минпромторг России. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В апреле 2024 года в районе Центрального рынка произошел пожар из-за падения БПЛА. Пострадали некоторые торговые ряды. Но рынок продолжал свою деятельность.

Внести изменения в облик торгового здания собирался и бывший мэр Курска Игорь Куцак в 2022 году. «На рынке есть большое количество свободных мест для торговли. Вместе с его директором обсудили дифференцированные ставки на торговые места. С коллегами рассмотрим введение льготной оплаты для предпринимателей в непростых экономических условиях, что поможет создать благоприятные условия для работы и увеличить поток покупателей»,— говорил господин Куцак.

В феврале 2023 года мэрия Курска сообщила о намерении акционировать Центральный рынок. В сентябре 2024 года «Курское городское торгово-производственное объединение» преобразовали из муниципального унитарного предприятия в акционерное общество.

Анастасия Назаренко