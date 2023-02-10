Мэрия Курска хочет акционировать Северный и Центральный рынки

Принадлежащие мэрии Северный и Центральный рынки Курска могут стать акционерными обществами. Об этом со ссылкой на вице-мэра Ольгу Гранкину сообщила пресс-служба городской администрации.

Там отметили, что по федеральному законодательству к 2025 году рынки, которые являются муниципальными унитарными предприятиями, должны быть ликвидированы или реорганизованы. «На Северном и Центральном рынках трудится большое количество людей, которые могут лишиться работы. Поэтому принято решение об их акционировании. Процедура занимает длительный период времени, в связи с чем в целях соблюдения установленных законом сроков ее необходимо начинать уже в текущем году», — рассказала госпожа Гранкина.

Центральным рынком управляет МУП «Курское городское торгово-производственное объединение». По данным Kartoteka.ru, оно зарегистрировано в сентябре 2003 года для аренды и управлением недвижимостью. Уставный капитал — 45 млн руб. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 123,6 млн, чистая прибыль — 16,6 млн. Гендиректор — Владислав Куцын. Северным рынком управляет МУП «Северный торговый комплекс Курска». Оно зарегистрировано в феврале 2012 года для аренды и управлением недвижимостью. Уставный капитал — 658,3 тыс. руб. Выручка в 2021 году составила 90,5 млн, чистая прибыль — 37,5 млн. Директор — Ара Саргсян.

По данным мэрии, в 2021 году рынки пополнили городской бюджет на 16,2 млн руб. Сейчас на них работают 738 субъектов малого и среднего бизнеса.

Александр Прытков

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