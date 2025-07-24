В Спасском районе Татарстана за рождение ребенка планируют платить 50 тысяч рублей

Власти Спасского района планируют ввести выплаты за рождение четвертого и последующих детей. Соответствующий документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, при рождении четвертого или последующего ребенка семье будет предоставлена единовременная выплата в размере 50 тыс. руб. Для получения выплаты необходимо подать заявление в ЗАГС.

Претендовать на выплату смогут семьи, в которых с 1 января этого года родились четвертый и последующие дети.

Ранее подобная инициатива уже предлагалась в Мамадышском районе. Там за регистрацию рождения ребенка планировали выплачивать по 10 тысяч рублей, а участникам специальной военной операции (СВО) — 20 тысяч рублей.

Влас Северин