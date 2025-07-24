На Ставрополье увеличится количество экотранспорта в 2025 году

На Ставрополье количество «метановых» автомобилей увеличится на 200 единиц в 2025 году. Столько автотранспортных средств планируется переоборудовать для использования природного газа в качестве топлива с помощью программы государственного субсидирования. Об этом сообщили в региональном минпроме.

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По информации ведомства, на реализацию программы в 2025 году Ставрополью предоставлено 32,9 млн руб. из федерального бюджета. Средства будут выделяться авторизованным центрам по переоборудованию в качестве компенсации части затрат на проведенные работы. В свою очередь, центры будут предоставлять клиентам соразмерную скидку.

«Ставрополье, как курортный край, взяло курс на развитие экологии, уменьшение выбросов в атмосферу, и в частности, развитие экотранспорта. Сегодня в регионе функционирует 29 АГНКС», – приводятся в сообщении слова главы минпрома Ивана Ковалева.

По словам господина Ковалева, перевести автомобиль на метан в рамках господдержки, включая частный, общественный транспорт, коммунальную технику, можно в восьми компаниях, расположенных в Ставрополе, Георгиевске, Невинномысске, Минводах и Пятигорске.

Валентина Любашенко