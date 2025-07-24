На трассе Р-21 в Ленобласти произошло ДТП с участием «ГАЗ Соболь» и УАЗа

На 247-м километре трассы Р-21 в Ленобласти 24 июля произошло ДТП с УАЗом и «ГАЗ Соболь». Как сообщили в Аварийно-спасательной службе 47-го региона, водитель «Соболя» получил травмы, мужчину увезли на скорой.

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Как выяснили спасатели, «Соболь» буксировал УАЗ, но в какой-то момент водитель не справился с управлением и машины столкнулись, газель перевернулась на бок.

«Спасатели поисково-спасательного отряда г. Лодейное Поле Аварийно-спасательной службы Ленобласти провели отключение АКБ автомобилей и транспортировали пострадавшего в карету скорой помощи»,— сообщили в ведомстве.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что два человека пострадали в ДТП с мотороллером Yamaha на улице Руставели.

Дарья Астанина