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Два человека пострадали в ДТП с мотороллером Yamaha на улице Руставели

Около шести утра около дома 71 по улице Руставели 19-летний водитель мотороллера Yamaha не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Транспортное средство не было зарегистрировано. В результате столкновения молодой водитель и его ровесник-пассажир были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Hyundai Solaris сбил 16-летнюю девушку на проспекте Ударников. Она пересекала проезжую часть в разрешенном месте на электросамокате.

Андрей Маркелов

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