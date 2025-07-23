Два человека пострадали в ДТП с мотороллером Yamaha на улице Руставели

Около шести утра около дома 71 по улице Руставели 19-летний водитель мотороллера Yamaha не справился с управлением и врезался в бетонный отбойник, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Транспортное средство не было зарегистрировано. В результате столкновения молодой водитель и его ровесник-пассажир были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Hyundai Solaris сбил 16-летнюю девушку на проспекте Ударников. Она пересекала проезжую часть в разрешенном месте на электросамокате.

Андрей Маркелов