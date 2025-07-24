Оверчук: Россия и Азербайджан развивают экономические связи

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия и Азербайджан продолжают развивать экономические связи. В конце июня господин Оверчук должен был приехать в Баку, но его визит отменил азербайджанский МИД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Оверчук

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Алексей Оверчук

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Эти связи поддерживаются, и никто не заинтересован их разрывать»,— сказал Алексей Оверчук «России-1» на полях Международной экологической конференции на Алтае. На вопрос о том, планирует ли он посетить Азербайджан в ближайшее время, вице-премьер ответил: «На ближайшее время приглашения нет такого».

Отношения Азербайджана и России обострились вслед за крушением самолета AZAL в декабре прошлого года, а затем задержанием и гибелью уроженцев республики в Екатеринбурге по делу об этнической группировке. Вскоре после этого Азербайджан назвал неуместным визит в страну российских официальных лиц, а парламентская делегация республики отказалась от поездки в Москву.

Об обострении отношений между Баку и Москвой — в материале «Ъ» «Шушинское обострение».

Лусине Баласян