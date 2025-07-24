Число избирателей в Нижегородской области сократилось на 7,6 тысячи человек

Почти на 7,6 тыс. человек или 0,3% сократилось количество избирателей в Нижегородской области к 1 июля 2025 года по сравнению с началом года. Их осталось 2,46 млн, следует из информации регионального избиркома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В Нижнем Новгороде число избирателей тоже бы сократилось, но оно стало больше в связи с присоединением Кстовского округа. На 1 января в областном центре насчитывалось 982,32 тыс. избирателей, в Кстовском округе — 107,8 тыс. На 1 июля в Нижнем Новгороде, если не считать Кстовский район, было бы 979,87 тыс. избирателей, но вместе с новой территорией их стало почти 1,088 млн. В Кстовском районе при этом количество избирателей выросло на 119 человек.

Как писал «Ъ-Приволжье», за 2024 год число избирателей в Нижегородской области сократилось на 13 тыс. человек или 0,5%.

Галина Шамберина