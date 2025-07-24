Матвиенко заявила о риске снятия с должности более 30 сенаторов

В сентябре после региональных выборов в Совете Федерации планируется ротация. По словам председателя верхней палаты Валентины Матвиенко, 32 сенатора могут смениться.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«У нас (в сентябре.— "Ъ") 21 избирательная кампания по выборам глав регионов и 11 выборов региональных парламентов. То есть, 32 сенатора в зоне риска»,— сказала госпожа Матвиенко на пресс-конференции.

По словам госпожи Матвиенко, сменяемость сенаторов составляет от 30% до 50%. Она назвала это «хорошей» практикой. По мнению председателя Совфеда, новые сенаторы приходят «со свежими мыслями, идеями, заряженные на работу».