ВШЭ: учителя начальных классов не останутся без работы из-за сокращения числа школьников

Учителям начальных классов не грозит сокращение из-за уменьшения количества учащихся в начальной школе. Спрос на педагогов будет возрастать по мере роста числа учеников в средней школе. Об этом заявила «Ъ» проректор НИУ ВШЭ Татьяна Васильева, занимающаяся разработкой Стратегии развития образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Госпожа Васильева таким образом прокомментировала материал «Известий», в котором утверждается, что в новом учебном году в начальной школе будет учиться на 346,7 тыс. учеников меньше, чем в прошлом. Из-за этого, утверждают журналисты, «лишними» окажутся почти 17 тыс. учителей. Затем каждый год это число будет только увеличиваться. В материале издания поясняется: дети, которые готовятся пойти в школу, родились у матерей, которым сейчас исполнилось примерно 25 лет. «То есть эти матери родились в конце 1990-х – начале 2000-х годов, а это самое дно нашей демографической ямы. А раз нет мам, то нет и детей»,— приводят «Известия» слова исследователя из РЭУ им. Г.В. Плеханова Елены Егоровой.

Татьяна Васильева подтвердила, что число учеников начальной школы сокращается, но это процесс происходит «не во всех регионах и не одномоментно». Она также говорит, что в будущем будет расти численность средней школы, а вместе с ней растет и потребность в группах продленного дня, социальных педагогах, школьных психологах, тьюторах, педагогах дополнительного образования. «Для этого будут нужны квалифицированные кадры, и для высвободившихся учителей система образования предложит такие возможности и создаст условия для повышения квалификации, профпереподготовки и обучения»,— заявила госпожа Васильева.

Она также отметила, что изменения в демографической ситуации «не возникли сиюминутно», система образования к ним готовилась. «В качестве основных направлений развития системы есть приоритет сохранения и профессионального развития педагогов в условиях меняющейся демографии. В проекте плана реализации стратегии будут представлены конкретные меры в разрезе общероссийского и регионального уровней»,— заключила проректор.

Полина Мотызлевская