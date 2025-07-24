Приостановка сотрудничества Mars с «Пятерочкой» не коснулась корма Whiskas

Российская «дочка» сообщила, что прекращение отгрузки их продукции в магазины «Пятерочка» и «Перекресток», принадлежащие ритейлеру X5 Group, коснулось только кондитерских изделий. Корма для животных Whiskas и Pedigree, производимые компанией, останутся на прилавках.

«Ситуация коснулась только сегмента кондитерских изделий»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

Сегодня X5 Group объявил о приостановке отгрузок продукции Mars. Ритейлер объяснил, что стороны не смогли достичь договоренностей по ценам поставок. В российском представительстве Mars выразили разочарование сложившейся ситуацией и сообщили о поиске «взаимовыгодного решения».

Изначально Mars специализировался на производстве кондитерских изделий. Среди производимой ими продукции батончики и конфеты Snickers, Twix, Bounty, Mars, Milky Way, драже M&Ms и Skittles, а также жевательные резинки Orbit и Eclipse.