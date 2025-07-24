Петербуржцы более 10 тыс. раз пожаловались на самокатчиков

С начала сезона по 15 июля жители Санкт-Петербурга направили свыше 10 тыс. жалоб на водителей электросамокатов. Большая часть из них поступила через Telegram-бот, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фиксируют нарушения и сотрудники Городского центра управления парковками. За обозначенный период специалисты выявили 22,9 тыс. нарушений. Чаще всего пользователи кикшеринга не спешивались на пешеходных переходах — на такие нарушения пришлось 19,6 тыс. случаев.

Более 1000 раз самокатчики пердвигались по дорогам с нарушением ПДД. В 1770 случаях поездку на самокате совершали два или три человека одновременно. Среди несовершеннолетних СИМ арендовали более 400 человек.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что за две недели выявили свыше 2000 нарушений в работе петербургских курьеров.

Татьяна Титаева