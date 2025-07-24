Паслер опроверг информацию о переводе заводчан на сокращенную неделю в Серове

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер опроверг информацию о переводе рабочих градообразующих предприятий Серова на сокращенную рабочую неделю. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По данным управляющего директора завода Николая Калиновского, введение четырехдневной рабочей недели на Серовском заводе ферросплавов коснулось только управленческого персонала.

Руководители Надеждинского металлургического завода и Серовского завода ферросплавов подчеркнули, что несмотря на сокращение объема заказов, снижение зарплат не планируется. Представитель метзавода подтвердил, что прогнозы загрузки производства говорят о том, что в ближайшее время переводить специалистов на сокращенный рабочий день не будут.

«Настаиваю на том, чтобы руководители очень внимательно отнеслись к этой встрече и сказанным словам. Важно максимально заботиться об условиях труда и благосостоянии рабочих»,— подчеркнул господин Паслер.

Ранее в СМИ сообщалось, что в правительстве региона обсуждался переход ряда предприятий на четырехдневную рабочую неделю из-за ухудшения ситуации со спросом на их продукцию и нехваткой оборотных средств.

По данным сайта «Федресур», в этом году кредиторы трижды высказывали намерения обратиться в суд с заявлением о банкротстве Серовского завода ферросплавов.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Екатеринбурге некоторые сотрудники аппарата управления метрополитена смогут перейти на четырехдневную рабочую неделю. По данным городской администрации, линейный и производственный персонал работает в прежнем режиме.

Полина Щуцкая