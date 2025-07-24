В Уфе задержан директор центра «Геопарк Торатау» Артур Идельбаев

В Уфе задержан заместитель директора АНО «Центр развития туризма Республики Башкортостан», директор АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма “Геопарк Торатау"» Артур Идельбаев. Видеокадры задержания публикует НТВ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма “Геопарк Торатау"» Артур Идельбаев

Директор АНО «Центр науки, просвещения, экологии, культуры и туризма “Геопарк Торатау"» Артур Идельбаев



По данным телеканала, господин Идельбаев подозревается в мошенничестве в особо крупном размере с субсидиями из бюджета, обвинение ему пока не предъявлено.

В правоохранительных органах официальные комментарии по уголовному делу пока не дают.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее два руководителя коммерческих организаций и предприниматель, работающие в сфере туризма, были задержаны по обвинению в мошенничестве с бюджетными субсидиями на развитие туризма. Это директор ООО «Урал-Тенгри» Александр Гончаров, директор ООО «Тенгри» Алевтина Емельянова и предприниматель Светлана Мусеева. Обвиняемые завышали объемы фактически предоставленных туристических услуг в отчетах, предоставляемых уполномоченной организации. По версии следствия, они незаконно получили более 27 млн руб. компенсации.

Наталья Балыкова