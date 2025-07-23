В Башкирии рассмотрят дело о хищении выделенных на туризм 27 млн рублей

Прокуратура Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих руководителей и сотрудника коммерческих организаций, работающих в сфере туризма. По данным «Ъ-Уфа», это директор ООО «Урал-Тенгри» Александр Гончаров, директор ООО «Тенгри» Алевтина Емельянова и предприниматель Светлана Мусеева. Им инкриминируются чч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах).

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«По версии следствия, с августа 2020 года по сентябрь 2022 года обвиняемые незаконно получили компенсацию в размере более 27 млн руб. по программе субсидирования внутреннего туризма, реализуемой в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства»»,— говорится в пресс-релизе надзорного ведомства.

Обвиняемые завышали объемы фактически предоставленных туристических услуг в отчетах, предоставляемых уполномоченной организации.

Отмечается, что в обеспечительных целях на имущество обвиняемых стоимостью 9 млн руб. наложен арест.

Уголовное дело рассмотрит Советский районный суд Уфы.

Наталья Балыкова