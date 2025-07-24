Сергей Боярский: Итоговых решений по блокировке WhatsApp в России нет

Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что в российском парламенте отсутствуют итоговые решение по блокировке WhatsApp и других зарубежных мессенджеров, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Таких решений просто нет. Да и уж тем более спекулировать на этом, мне кажется, ну, не очень правильно»,— сказал господин Боярский.

Парламентарий добавил, что к иностранным мессенджерам действительно есть претензии, потому что они не выполняют несколько существенных требований законодательства. В частности, не локализуют персональные данные на территории РФ и не взаимодействуют должным образом по удалению запрещенной информации.

Ранее «Ъ» сообщал, что президент России Владимир Путин поручил правительству подумать насчет дополнительных ограничений на использование программного обеспечения из недружественных стран. По мнению депутата Госдумы Антона Горелкина, WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) с «большой долей вероятности» попадет в черный список.

Андрей Маркелов