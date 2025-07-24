В Челябинской области заработал Совет по искусственному интеллекту

Совет по искусственному интеллекту создан в Челябинской области. Его возглавил губернатор Алексей Текслер. Первое заседание состоялось 24 июля, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Совет объединяет представителей региональных властей, вузов, ИТ-компаний и Сбербанка. По словам губернатора, совет организован для решения стратегических задач по созданию, развитию, внедрению технологий искусственного интеллекта в области. «Мы заявили о готовности к участию в пилотных проектах Минцифры России по работе с федеральными сервисами с искусственным интеллектом. Челябинская область имеет сильные стартовые позиции и хорошие перспективы, чтобы обеспечить для себя лидерские позиции в этой сфере»,— сказал Алексей Текслер.

Заместитель главы Минцифры РФ Григорий Борисенко рассказал о десяти направлениях для внедрения искусственного интеллекта в госуправление на федеральном и региональном уровнях. Губернатор отметил, что Челябинская область занимает лидирующие позиции в федеральном рейтинге, достигнув максимального балла по показателю количества наборов данных для обучения ИИ. Также регион уже внедрил 14 ИИ-решений в госуправлении и поддержал 12 проектов научных исследований в этой области.